Куат Хамитов: Ради боя со Шлеменко поднимаюсь на две весовые выше

Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов прокомментировал свой поединок с легендой российского ММА Александром Шлеменко, пишет Legalbet.kz.

По словам Куата, ради этого боя он поднимается на две весовые категории выше.

"Деремся с Александром Шлеменко. Уже контракт на руках. Все готово. Ждут подписания моего. Насколько я знаю, Шлеменко готов, и контракт тоже. Единственным моментом, о котором мы долго разговаривали, была весовая категория. Не могли решить этот вопрос. Будем ли мы драться в промежуточном весе? Я рискую! Поднимаюсь на два веса выше ради этого боя. Пытались сделать промежуточный вес, но соперник ни в какую не соглашался", — заявил Хамитов.

Напомним, что ранее 35-летний казахстанский боец анонсировал поединок с Александром Шлеменко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033547-kuat-hamitov-radi-boya-so-shlemenko-podnimayus-na-dve-vesovye-vyshe/