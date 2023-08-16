Боец UFC Иэн Гэрри: Хотелось бы посмотреть бой Шавката с Холландом

Иэн Гэрри. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Ирландский боец UFC Иан Гэрри высказался о казахстанце Шавкате Рахмонове. Он считает, что ему стоит подраться с Кевином Холландом, передает Youtube-канал The Schmo.

По словам Иэна, для Шавката сейчас самый оптимальный вариант - это провести бой с американцем Кевином Холландом.

"Шавкат - очень хороший боец. Он крут. Есть много потенциальных оппонентов для него. Хотелось бы посмотреть бой Рахмонова с Холландом. После он мог бы встретиться с Белалом Мухаммадом. Будь я матчмейкером, я бы организовал бой Шавката с Холландом. Кевин весьма недооцененный и опасный боец", - заявил Гэрри.

Напомним, что ранее Келвин Гастелум из-за травмы снялся с поединка против Шавката Рахмонова. Не так давно Кевин Холланд изъявил желание заменить Гастелума и подраться с казахстанским бойцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2032671-boets-ufc-ien-gerri-hotelos-by-posmotret-boy-shavkata-s-hollandom/