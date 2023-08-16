Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Боец UFC Иэн Гэрри: Хотелось бы посмотреть бой Шавката с Холландом

Опубликовано:

Боец Иэн Гэрри
Иэн Гэрри. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Ирландский боец UFC Иан Гэрри высказался о казахстанце Шавкате Рахмонове. Он считает, что ему стоит подраться с Кевином Холландом, передает Youtube-канал The Schmo.

По словам Иэна, для Шавката сейчас самый оптимальный вариант - это провести бой с американцем Кевином Холландом.

"Шавкат - очень хороший боец. Он крут. Есть много потенциальных оппонентов для него. Хотелось бы посмотреть бой Рахмонова с Холландом. После он мог бы встретиться с Белалом Мухаммадом. Будь я матчмейкером, я бы организовал бой Шавката с Холландом. Кевин весьма недооцененный и опасный боец", - заявил Гэрри.

Напомним, что ранее Келвин Гастелум из-за травмы снялся с поединка против Шавката Рахмонова. Не так давно Кевин Холланд изъявил желание заменить Гастелума и подраться с казахстанским бойцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2032671-boets-ufc-ien-gerri-hotelos-by-posmotret-boy-shavkata-s-hollandom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.