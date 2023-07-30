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Гэтжи ударом с ноги нокаутировал Порье в главном бою турнира UFC 291 (видео)

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Бой Джастин Гэтжи - Дастин Порье
Бой Джастин Гэтжи - Дастин Порье. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над соотечественником Дастином Порье в главном бою турнира UFC 291 в Лас-Вегасе (Невада, США), передает NUR.KZ.

Американские легковесы провели реванш. В 2018 году победу праздновал Порье, выигравший бой техническим нокаутом.

Теперь счет в их личном противостоянии стал 1:1. Старт забрал Гэтжи. Он отметился неплохими попаданиями. Порье лишь ближе к концовке пятиминутки смог несколько раз плотно "выстрелить".

Развязка наступила во втором раунде. Бойцы обменивались ударами, поддерживая динамику боя. А затем Гэтжи жестко попал в голову Порье ударом с ноги - чистый нокаут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030581-getzhi-udarom-s-nogi-nokautiroval-pore-v-glavnom-boyu-turnira-ufc-291-video/

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