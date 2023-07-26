Первая казахстанка в UFC Мария Агапова: В Штатах все очень дорого, но переезжать не собираюсь

Мария Агапова. Фото: Diego Ribas/PxImages

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова пожаловалась на дорогую жизнь в Соединенных Штатах Америки и назвала свой гонорар по контракту с UFC, передает Youtube-канал "Ушатайка".

По словам Марии, она не планирует возвращаться в Казахстан.

"В UFC у меня контракт $25000+$25000. Из этой суммы потом отдаешь проценты менеджеру, тренеру. Плюс из последней суммы я оплатила долги. Здесь, в Штатах, все очень дорого. Самая дешевая аренда жилья - это $1000. Если хочешь отдельно жить, то это минимум 2-3 тыс. долларов. Я живу в Airbnb, это почти как отель.

Думала ли я вернуться в Казахстан? Нет. В Америке медицина сильная, в Казахстане нет многих медикаментов, которые продают здесь", - заявила Агапова.

Напомним, что Мария Агапова в UFC провела пять боев, в которых одержала две победы и потерпела три поражения. 26-летняя файтерша не выходила в октагон с сентября прошлого года из-за тяжелой травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030151-pervaya-kazahstanka-v-ufc-mariya-agapova-v-shtatah-vse-ochen-dorogo-no-pereezzhat-ne-sobirayus/