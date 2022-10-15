"Отремонтировали ногу": Мария Агапова выбыла на долгий срок

Мария Агапова. Фото: instagram.com/Mike Roach / Contributor

Казахстанская файтерша Мария Агапова на своей странице в Instagram рассказала о перенесенной операции и обозначила сроки возвращения после реабилитации, передает NUR.KZ.

"Мне отремонтировали ногу. Спасибо огромное доктору Гелбу и UFC за оплату моей операции и реабилитации.

Реабилитация займет как минимум восемь месяцев. Но мне нужно через это пройти, чтобы драться лучше и продолжать свою долгую карьеру.

На эту реабилитацию у меня есть планы. Я хочу обучится на татуировщика и маникюрщицу. А так же начать модельную карьеру, чтобы иметь хоть какой то доход во время реабилитации. Я хочу поблагодарить своего работодателя. Я работала в баре охранницей весь свой боевой лагерь. Надеюсь, я смогу вернуться к работе через пару месяцев. Спасибо всем, кто поддерживает и пытается помочь. Мне главное выжить эти десять месяцев. И по контракту у меня еще два боя в UFC. Так что я вернусь как можно скорее. Люблю вас. Вместе мы прорвемся",- написала Агапова.

Напомним, Агапова в последнем бою против канадки Джиллиан Робертсон потерпела третье поражение в UFC. Она проиграла во втором раунде после удушающего приема от соперницы. В активе казахстанки две победы в рамках мирового промоушена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1992888-otremontirovali-nogu-mariya-agapova-vybyla-na-dolgiy-srok/