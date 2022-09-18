Мария Агапова потерпела третье поражение в UFC

Мария Агапова. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Казахстанская файтерша Мария Агапова потерпела поражение от канадки Джиллиан Робертсон в поединке в рамках турнира UFC Vegas 60 в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

Данный бой состоялся в рамках в наилегчайшем весе. Он был рассчитан на три раунда. Однако завершился во втором. Робертсон удалось провести удушающий прием, тем самым одержав победу в противостоянии.

Для Агаповой данное поражение стало третьим в пяти поединках, проведенных в рамках UFC. Также в ее активе две победы. В октагон казахстанка вышла после травмы.

Что касается Робертсон, то она в мировом промоушене одержала уже восемь побед при шести поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1988324-mariya-agapova-poterpela-trete-porazhenie-v-ufc/