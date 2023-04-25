Полиция выдала ордер на арест Нейта Диаса

Полиция Нового Орлеана (США) выдала ордер на арест бывшего бойца UFC Нейта Диаса. Американца обвиняют в нанесении побоев второй степени тяжести, сообщает издание MMA Fighting.
По информации источника, Диасу грозит лишение свободы на срок до восьми лет, а также штраф в размере двух тысяч долларов.
Ранее Нейт стал участником массовой уличной драки во время турнира Misfits Boxing.
В ходе потасовки Диас провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.
Напомним, что последний свой официальный поединок Нейт Диас провел в сентябре прошлого года на турнире UFC 279, задушив Тони Фергюсона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2018199-politsiya-vydala-order-na-arest-neyta-diasa/