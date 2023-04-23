Боец Нейт Диас стал участником уличной драки (видео)

Нейт Диас. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бывший боец UFC Нейт Диас стал участником массовой уличной драки во время турнира Misfits Boxing. В ходе потасовки боец задушил гильотиной неизвестного мужчину, пишет TMZ Sport.

Видео данного происшествия появилось в интернете.

На видео видно, как к Нейту приближается неизвестный человек, после чего Диас берет его на удушающий прием. Через некоторое он отпускает оппонента и тот падает на асфальт без сознания.

Как сообщает источник, пострадавший остался жив.

Напомним, что последний бой по правилам ММА Нейт провел на турнире UFC 279 в сентябре прошлого года, победив удушающим приемом Тони Фергюсона.

Свой следующий бой Диас проведет 5 августа в Далласе по правилам бокса. Его соперником станет блогер Джейк Пол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2017903-boets-neyt-dias-stal-uchastnikom-ulichnoy-draki-video/