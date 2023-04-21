Отказавшийся драться с Рахмоновым Белал Мухаммад проведет бой с Бернсом на UFC 288

Белал Мухаммад. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец Белал Мухаммад вместо Шавката Рахмонова проведет бой с бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 288, сообщает пресс-служба американской организации.

Поединок между двумя топовым полусредневесами станет со-главным событием номерного турнира UFC 288, который состоится 6 мая в Ньюарке (США).

Напомним, что ранее президент UFC Дэйна Уайт говорил, что следующим соперником казахстанца Шавката Рахмонова станет Белал Мухаммад. Позже американский боец палестинского происхождения отказался от этого боя.

Отметим, что Белал идет на серии из восьми побед в UFC. Гилберт Бернс же в текущем году одержал две победы в сильнейшей лиге мира (были повержены Нил Мэгни и Хорхе Масвидаль).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2017800-otkazavshiysya-dratsya-s-rahmonovym-belal-muhammad-provedet-boy-s-bernsom-na-ufc-288/