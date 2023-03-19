Президент UFC назвал следующего соперника Шавката Рахмонова

Дэйна Уайт и Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94/

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что поединок между американцем Белалом Мухаммадом и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым находится в разработке, передает NUR.KZ.

Об этом глава UFC рассказал на пресс-конференции после турнира UFC 286.

"С кем проведет следующий бой Белал Мухаммад? Шавкат Рахмонов. Бой находится в разработке", - заявил Дэйна Уайт.

Напомним, что не так давно Шавкат Рахмонов одержал пятую победу в UFC, финишировав в третьем раунде американца Джеффа Нила. Всего в активе казахстанского бойца 17 побед (все досрочно) и 0 поражений в ММА.

Тогда как Белал Мухаммад идет на серии из восьми побед. В рейтинге полусредневесов UFC он занимает четвертое место, Шавкат - шестое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2013474-prezident-ufc-nazval-sleduyuschego-sopernika-shavkata-rahmonova/