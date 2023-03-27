"В этом нет никакого смысла": Белал Мухаммад не намерен проводить бой с Шавкатом Рахмоновым

Белал Мухаммад. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад ответил на слова главы UFC Дэйна Уайта о том, что его следующим соперником будет казахстанец Шавкат Рахмонов, передает TMZ Sports.

По словам Белала, он не собирается встречаться с Шавкатом Рахмоновым и считает себя главным претендентом на титул UFC в полусреднем весе.

"Почему я снова должен драться с перспективным бойцом, который находится ниже меня в рейтинге? В этом нет никакого смысла. Почему я единственный, кто борется с такими бойцами, когда впереди меня есть парни, которые вообще не дерутся?

Я законный претендент номер один. Весь мир так считает. Если Колби Ковингтон не согласен с этим, то пусть дерется со мной. Давайте сделаем этот поединок", - заявил Мухаммад.

Напомним, что не так давно президент UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом находится в стадии разработки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2014159-v-etom-net-nikakogo-smysla-belal-muhammad-ne-nameren-provodit-boy-s-shavkatom-rahmonovym/