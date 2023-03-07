Боец Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов улучшил свои позиции в обновленном рейтинге UFC (Ultimate Fighting Championship), сообщает NUR.KZ со ссылкой на TSN.

После победы над американцем Джеффом Нилом Шавкат поднялся с девятого на шестое место в списке лучших полусредневесов. Перед ним расположился бразилец Гилберт Бернс.

Чемпионом в этом дивизионе является британец Леон Эдвардс. На первой строчке находится Камару Усман. На второй - американец Колби Ковингтон. Тройку замыкает представитель Швеции Хамзат Чимаев. На четвертом месте Белал Мухаммад.

Напомним, что Шавкат Рахманов в UFC идет без поражений. В его активе пять досрочных побед. Всего на счету казахстанца 17 побед в ММА (все досрочно).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2012041-boets-shavkat-rahmonov-podnyalsya-v-reytinge-ufc/