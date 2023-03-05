Шавкат Рахмонов досрочно победил Джеффа Нила на турнире UFC 285

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов одержал победу над американцем Джеффом Нилом в рамках мирового промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

Данный поединок вошел в основной кард турнира UFC 285, который проходит в Лас-Вегасе (Невада, США).

Бой продлился практически все три раунда. Первый из них прошел преимущественно в стойке. Бойцы обменивались ударами, отметились несколькими попаданиями.

Ожидаемо, что американец работал вторым номером. Особенно это было заметно во втором раунде, когда активнее был казахстанец. Тем не менее, попытки перевести в партер Рахмонову не удались.

В третьем раунде Нил имел хорошую возможность для победы. Он плотно попал - Рахмонов мог оказаться в нокдауне. Но этого не произошло. Более того, "Номад" сам мог удосрочить оппонента.

Развязкой же стал удушающий прием от Рахмонова - Джефф сдался.

Для казахстанца эта победа стала пятой в рамках UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011780-shavkat-rahmonov-dosrochno-pobedil-dzheffa-nila-na-turnire-ufc-285/