"Получит финансирование из фонда": Асхат Оралов встретился с бойцом Шавкатом Рахмоновым

Шавкат Рахмонов и Асхат Оралов. Фото: instagram.com/askhat_oralov/

Министр культуры и спорта Республики Казахстана Асхат Оралов встретился с непобежденным казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, сообщает Instagram-аккаунт министра.

Министр отметил стремительный прогресс Шавката и пожелал ему скорейшего завоевания титула UFC.

"Сегодня встретился с одной из главных звезд казахстанского спорта — Шавкатом Рахмоновым. Наш непобежденный боец семимильными шагами покоряет UFC, одерживая одну яркую победу за другой, и наполняет гордостью сердца своих соотечественников.

Я поздравил Шавката с очередной досрочной победой, которую он одержал недавно в бою с американцем Джеффом Нилом, и вручил ему благодарственное письмо. Также он получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам.

Шавкат заставил весь мир говорить о Казахстане и этим шагом мы выражаем ему свою благодарность. Было очень приятно встретиться с ним лично. Желаю ему продолжить свою впечатляющую победную серию и достичь главной цели — завоевать чемпионский пояс UFC", - подписал пост Асхат Оралов.

Напомним, что Шавкат Рахмонов в ММА идет без поражений. В его активе 17 побед, причем все досрочно. Сейчас казахстанский боец занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2013218-poluchit-finansirovanie-iz-fonda-ashat-oralov-vstretilsya-s-boytsom-shavkatom-rahmonovym/