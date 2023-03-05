Шавкат Рахмонов: Хочу подраться за титул UFC в Абу-Даби

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов после победы над Джеффом Нилом заявил, что готов биться за титул UFC в полусреднем дивизионе, сообщает Instagram-аккаунт UFC Russia.

По словам Шавката, этот бой должен состояться в Абу-Даби (ОАЭ).

"Да, я хочу титульный бой в Абу-Даби. Туда смогут прилететь многие фанаты из Казахстана. Половина арены будет заполнено казахами. Это будет здорово для нашей страны", - заявил Рахмонов.

Напомним, что сегодня на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Шавкат Рахмонов выиграл удушающим приемом у американца Джеффа Нила.

Для казахстанца эта победа стала 17-й в карьере и пятой в сильнейшей лиге мира. Также поединок Рахмонов - Нил был признан "лучшим боем вечера".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011814-shavkat-rahmonov-hochu-podratsya-za-titul-ufc-v-abu-dabi/