UFC 285: Шавкат Рахмонов получил бонус за "Лучший бой вечера"

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов после досрочной победы над американцем Джеффом Нилом в рамках турнира UFC 285 получил бонус за "Лучший бой вечера", передает NUR.KZ.

Напомним, Рахмонов одержал досрочную победу над американцем Джеффом Нилом на турнире, который состоялся в Лас-Вегасе (Невада, США). В третьем раунде оппонент сдался во время проведения Шавкатом удушающего приема.

После боя боец получил специальный бонус за "Лучший бой вечера". Он составляет 50 тысяч долларов.

Добавим, что для казахстанца эта победа стала пятой в рамках UFC. Также он остался непобежденным. В ММА он провел 17 боев и в каждом вышел победителем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011800-ufc-285-shavkat-rahmonov-poluchil-bonus-za-luchshiy-boy-vechera/