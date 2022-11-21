"Я уже согласился, теперь твоя очередь": Чимаев предложил Перейре подраться в декабре

Хамзат Чимаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Перспективный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов новоиспеченному чемпиону UFC в среднем весе бразильцу Алексу Перейре, передает NUR.KZ.

Непобежденный шведский боец предложил Алексу Перейре подраться с ним 10 декабря.

"Алекс, 10 декабря, погнали. Я уже согласился, теперь твоя очередь", - написал Хамзат Чимаев на своей странице в Twitter.

Напомним, что 12 ноября на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США) Алекс Перейра нокаутировал в пятом раунде нигерийца Исраэля Адесанью и тем самым отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем весе.

Тогда как Хамзат Чимаев в последнем поединке расправился с американцем Кевином Холландом, продлив свою победную серию до 12 боев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1998316-ya-uzhe-soglasilsya-teper-tvoya-ochered-chimaev-predlozhil-pereyre-podratsya-v-dekabre/