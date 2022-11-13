Дастин Порье победил Майкла Чендлера на UFC 281 (видео)

Дастин Порье. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший претендент на титул UFC в легком весе американец Дастин Порье провел поединок с экс-чемпионом Bellator, соотечественником Майклом Чендлером, передает NUR.KZ.

Поединок двух топовых легковесов, который прошел на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США), завершился победой Порье удушающим приемом.

Первые два раунда прошли под преимуществом Чендлера, который провел несколько успешных тейкдаунов. В заключительном раунде Майкл подустал, чем и воспользовался Дастин, "задушив" своего соперника.

Тем самым Порье одержал 29-ю победу в ММА при семи поражениях. Тогда как для Майкла Чендлера это поражение стало восьмым в карьере и третьим - в UFC.

Также отметим, что Дастин Порье стал первым бойцом, которому удалось победить Чендлера болевым приемом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1996930-dastin-pore-pobedil-maykla-chendlera-na-ufc-281-video/