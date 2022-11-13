Вейли Чжан вернула титул UFC в минимальном весе

Вейли Чжан. Фото: Jamie Squire/Getty Images

В Нью-Йорке (США) завершился со-главный бой турнира UFC 281, в котором встретились чемпионка организации в минимальном весе Карла Эспарза и претендентка Вейли Чжан, передает NUR.KZ.

Запланированный на пять раундов поединок не продлился всю дистанцию. Во втором раунде китаянка Вейли Чжан победила американку Карлу Эспарзу удушающим приемом.

Тем самым Чжан вернула себе титул UFC в минимальном весе, который она потеряла в бою с Роуз Намаюнас.

Всего для 33-летней китайской файтерши эта победа стала 22-й в ММА при трех поражениях. Тогда как Эспарза потерпела седьмое поражение в карьере при 22 победах.

Ранее на турнире UFC 281 американец Дастин Порье досрочно остановил своего соотечественника Майкла Чендлера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996938-veyli-chzhan-vernula-titul-ufc-v-minimalnom-vese/