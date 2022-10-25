"Он еще не встречался с таким, как я": Дамир Исмагулов ответил на слова Армана Царукяна

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Выступающий в легком весе UFC Дамир Исмагулов ответил на слова своего соперника Армана Царукяна, который обещал финишировать казахстанского бойца, передает NUR.KZ.

Свой ответ Дамир выложил на своей странице в Instagram. Казахстанский боец согласился с тем, что его борьба хромает.

"Если серьезно, да, у меня слабая борьба. Я согласен. Но многие не смогли меня перевести. Я знаю, что ему нужно бороться, но если он не сможет меня забороть, то я просто изобью его. Либо буду делать это все три раунда, либо закончу в третьем. Он никогда не встречался с таким, как я", - написал Исмагулов в Stories.

Напомним, что бой между Дамиром Исмагуловым и Арманом Царукяном состоится 17 декабря на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994205-on-esche-ne-vstrechalsya-s-takim-kak-ya-damir-ismagulov-otvetil-na-slova-armana-tsarukyana/