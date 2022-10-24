"Его грэпплинг не очень хорош": Царукян назвал слабые стороны Дамира Исмагулова

Арман Царукян. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец UFC армянского происхождения Арман Царукян назвал сильные и слабые стороны казахстанца Дамира Исмагулова, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал The AllStar.

По словам Армана, Дамир хорош в стойке, но его борьба хромает.

"У него хорошая ударка, движение, функционалка и футворк, он быстрый. Но его вольная не очень хороша и его грэпплинг не очень хорош. Конечно, он работает над этим, но у меня больше преимуществ в этом бою.

Я хочу финишировать его. Никто никогда не финишировал его, я хочу сделать это первым. Показать, что я на другом уровне. Он побил много хороших бойцов, но я знаю, что я другой", - заявил Царукян.

Напомним, что бой между Исмагуловым и Царукяном состоится 17 декабря на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994176-ego-greppling-ne-ochen-horosh-tsarukyan-nazval-slabye-storony-damira-ismagulova/