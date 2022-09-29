Боец Дамир Исмагулов следующий бой проведет против Армана Царукяна

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Выступающий в легком весе казахстанский боец ММА Дамир Исмагулов следующий поединок в UFC проведет против представителя России Армана Царукяна, передает NUR.KZ.

Эту информацию на своей странице в Instagram подтвердил менеджер бойцов Саят Абдрахманов.

"Не делайте выводы, не зная всех деталей. Самое главное без травм", - написал в Stories казахстанский специалист.

Instagram stories Саята Абдрахманова. Cкриншот: instagram.com/sayat_abdrakhmanov/

Ожидается, что поединок между Исмагуловым и Цакуряном состоится 17 декабря на турнире UFC Vegas 66.

Оба бойца входят в ТОП-15 полулегковесов UFC: Дамир занимает 12-е место, Арман - десятое.

Напомним, что Дамир Исмагулов в сильнейшей лиге мира идет без поражений. В его активе пять побед. Тогда как на счету Армана Царукяна семь побед в UFC при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1990305-boets-damir-ismagulov-sleduyuschiy-boy-provedet-protiv-arman-tsarukyana/