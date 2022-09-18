Результаты турнира UFC Fight Night 210: Кори Сэндхаген - Сун Ядун

Кори Сэндхаген. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 210 состоялся 18 сентября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает NUR.KZ.

Возглавил турнир поединок бойцов Кори Сэндхагена (США) и Сун Ядуна (Китай). Представляем все результаты полного карда.

Башарат Дж. (Афганистан) победил Гравели Т. (США) по очкам в третьем раунде.

Робертсон Дж. (Канада) победила Aгапову M. (Казахстан) техническим нокаутом во втором раунде.

Джайлс Т. (США) победил Коске Л. (США) по очкам.

Мотта Н. (Бразилия) победил Ванкампа К. (США) техническим нокаутом в первом раунде.

Огден Т. (США) победил Зеллхубера Д. (Мексика) по очкам.

Лукбунми Л. (Таиланд) победила Гомеса Д. (Бразилия) по очкам.

Насименто Р. (Бразилия) победил Босера Т. (Канада) по очкам.

Фили А. (США) победил Алджио Б. (США) по очкам.

Эрнандес А. (США) победил Баррио М. (Канада) техническим нокаутом в третьем раунде.

Пайфер Д. (США) победил Амедовски А. (Македония) техническим нокаутом в первом раунде.

Родригес Г (Бразилия) победил Нжукани Ч. (США) техническим нокаутом во втором раунде.

Сэндхаген К. (США) победил Суна Я. (Китай) техническим нокаутом в четвертом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1988341-rezultaty-turnira-ufc-fight-night-210-kori-sendhagen-sun-yadun/