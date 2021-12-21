Марина Мороз - следующая соперница Марии Агаповой в UFC

Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc/

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова следующий бой проведет против украинки Марины Мороз, передает NUR.KZ.

Бой состоится 5 марта на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе. Интересно, что ранее между девушками был конфликт - Марина обвинила Марию в употреблении наркотиков.

Марина родилась в городе Вольногорск (Украина). Ей 30 лет. Сейчас она живет и тренируется в Штатах. В UFC Мороз выступает с 2015 года.

Всего в активе Марины 8 боев (5 побед при трех неудачах) в сильнейшей лиге мира. Сейчас она идет из серии двух побед.

До смешанных единоборств Мороз становилась чемпионкой Украины по боксу (среди юниоров) и кикбоксингу.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1947659-marina-moroz-sleduyuschaya-sopernitsa-marii-agapovoy-v-ufc/