Мария Агапова получила шанс отомстить обидчице за обвинения с наркотиками

Мария Агапова. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Первая девушка из Казахстана в UFC Мария Агапова анонсировала свой ближайший бой. Ее соперницей будет украинка Марина Мороз, которая оклеветала Агапову летом этого года, сообщает NUR.KZ.

"Кто в Павлодаре рос, не боится Мороз. 5 марта. ЮФС 272. Лас Вегас. Мы будем пахать и готовиться. 5 марта я сделаю все, чтобы было весело абсолютно всем, кроме Марины", - подписала анонс Мария Агапова.

Украинка в свою очередь опубликовала видео, как готовится к бою.

Напомним, в июле 2020 года Марина Мороз заявила, что Мария Агапова употребляет наркотики. Кроме того, якобы казахстанка нападала на человека и имела из-за этого проблемы с полицией.

Агапова ответила, что все обвинения являются бредом.

Свой предыдущий поединок Агапова провела против "колумбийской королевы" Сабины Мазо. Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Агаповой сабмишном в третьем раунде (видео).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1947648-mariya-agapova-poluchila-shans-otomstit-obidchitse-za-obvineniya-s-narkotikami/