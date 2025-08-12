"Барыс" подписал контракт с легионером, который провел более 600 матчей в КХЛ

Известный российский хоккеист Эмиль Галимов пополнил состав астанинского "Барыса", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт казахстанского клуба.

С 33-летним нападающим заключен односторонний контракт, рассчитанный на сезон — до 31 мая 2026 года. За "Барыс" Галимов будет выступать под №27.

Прошлый сезон форвард завершал в омском "Авангарде", где набрал 8 очков (4 шайбы + 4 голевые передачи) в 16 матчах при показателе полезности "-4". До этого Галимов выступал за санкт-петербургский СКА, казанский "Ак Барс", нижнекамский "Нефтехимик" и ярославский "Локомотив". За карьеру Галимов провел более 600 матчей в КХЛ и несколько раз становился призером лиги.

"Много раз прилетали сюда [в Астану]. Мне очень нравится город. Очень хорошая команда, буду рад помогать. Только позитивные эмоции. Переговоры шли, наверное, один день максимум. Сразу принял решение — всегда хотел поиграть за границей. Интересный опыт будет. [Нужно] сыграть в свой хоккей, показать достойный результат, чтобы болельщики вернулись на трибуны. Услышать задачи и выполнить их", — рассказал Галимов в интервью пресс-службе "Барыса" после прилета в Астану.

Напомним, ранее столичный клуб объявил о заключении нового контракта с рекордсменом КХЛ Романом Старченко. Также в "Барыс" пришел чемпион мира по хоккею.

Прошлый сезон КХЛ астанчане завершили на последней позиции, вследствие чего не попали в плей-офф. Пост главного тренера покинул казахстанец Галым Мамбеталиев, эту должность получил российский специалист Михаил Кравец.

