"Барыс" объявил о приходе в команду чемпиона мира по хоккею
Опубликовано:
Чемпион мира по хоккею 2012 года Константин Барулин стал новым тренером вратарей "Барыса", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт астанинского клуба.
Россиянин вошел в тренерский штаб своего соотечественника Михаила Кравца, который возглавил столичную команду перед новым сезоном. Ранее Барулин в качестве тренера работал с молодежным и основным составами шведского клуба "Бурос", участвуя в развитии перспективных вратарей.
40-летний специалист начал заниматься хоккеем в родной Караганде. Впоследствии он выступал за известные российские клубы, в числе которых московские "Спартак" и ЦСКА, санкт-петербургский СКА, казанский "Ак Барс", омский "Авангард".
В сезоне 2010/11 Барулин был признан лучшим голкипером КХЛ. Шесть раз он участвовал в Матче всех звезд лиги. В составе сборной России Барулин собрал весь комплект медалей чемпионатов мира: золото (2012), серебро (2015) и бронзу (2007).
Напомним, ранее "Барыс" объявил о заключении нового контракта с рекордсменом КХЛ и капитаном сборной Казахстана Романом Старченко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2274150-barys-obyavil-o-prihode-v-komandu-chempiona-mira-po-hokkeyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах