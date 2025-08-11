Рекордсмен КХЛ Роман Старченко заключил новый контракт с "Барысом"

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко подписал новый контракт с "Барысом", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт астанинского клуба.

Одностороннее соглашение с 39-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2026 года. Таким образом, Старченко проведет 17-й сезон в "Барысе".

Опытный нападающий является рекордсменом Континентальной хоккейной лиги по количеству матчей, проведенных в составе одной команды (810). На данный момент он занимает второе место в рейтинге лучших снайперов "Барыса" за всю историю (208 заброшенных шайб).

В прошлом сезоне Старченко принял участие в 27 играх регулярного чемпионата КХЛ и набрал 12 очков (4 гола + 8 результативных передач).

Кроме того, "Барыс" заключил пробные контракты с пятью хоккеистами. Нападающие Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий и Батырлан Муратов подписали соглашения до 17 августа 2025 года, защитник Юрий Паутов и форвард Владимир Волков — до 20 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.