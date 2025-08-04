Официально: российский специалист Михаил Кравец стал главным тренером "Барыса"
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Астанинский хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о назначении россиянина Михаила Кравца главным тренером, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз команды.
Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера основной команды. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон.
Михаил Григорьевич Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В Континентальной хоккейной лиге он в разное время возглавлял «Витязь», «Амур», «Авангард» и «Куньлунь».
Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.
Напомним, "Барыс" занял последнее место в Восточной конференции и всей лиге в регулярном чемпионате и не смог выйти в раунд плей-офф.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2271894-oficialno-rossiyskiy-specialist-mihail-kravec-stal-glavnym-trenerom-barysa/
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