Разгромом завершился второй матч сборной США по хоккею в группе чемпионата мира с Казахстаном

Мужская сборная США по хоккею одержала вторую подряд крупную "сухую" победу на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группы В команда встретилась с Венгрией. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился со счетом 6:0 в пользу американцев.

В составе победителей по дублю оформили Фрэнк Назар (15, 17 минуты) и Каттер Гортье (31, 41), еще по шайбе забросили Конор Гарланд (42) и Логан Кули (55). Шатаут оформил Джереми Свейман, который отразил все 13 бросков в створ своих ворот.

Таким образом, сборная США после двух матчей набрала максимальные шесть очков и единолично возглавила группу В при разнице заброшенных и пропущенных шайб 11:0. Венгры без набранных баллов замыкают таблицу при двух поражениях с общим счетом 1:12.

Напомним, сборная Казахстана выступает именно в группе В. Матч с венграми отечественной команде предстоит 13 мая, с американцами — 18 мая.

В другой встрече первого игрового слота в воскресенье сборная Словакии в рамках группы А одержала победу над Словенией со счетом 3:1 благодаря голам Себастьяна Чедерле (9 минута), Павола Регенды (10) и Михала Криштофа (32, в большинстве). Автором единственного гола проигравших стал Кен Ограеншек (47), который реализовал численное большинство.

Словаки набрали три очка и поднялись на пятое место в группе. Словенцы без набранных баллов после двух поражений замыкают таблицу.

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