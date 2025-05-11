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Разгромом завершился второй матч сборной США по хоккею в группе чемпионата мира с Казахстаном

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Сборная США по хоккею на ЧМ-2025
Сборная США по хоккею. Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мужская сборная США по хоккею одержала вторую подряд крупную "сухую" победу на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группы В команда встретилась с Венгрией. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился со счетом 6:0 в пользу американцев.

В составе победителей по дублю оформили Фрэнк Назар (15, 17 минуты) и Каттер Гортье (31, 41), еще по шайбе забросили Конор Гарланд (42) и Логан Кули (55). Шатаут оформил Джереми Свейман, который отразил все 13 бросков в створ своих ворот.

Таким образом, сборная США после двух матчей набрала максимальные шесть очков и единолично возглавила группу В при разнице заброшенных и пропущенных шайб 11:0. Венгры без набранных баллов замыкают таблицу при двух поражениях с общим счетом 1:12.

Напомним, сборная Казахстана выступает именно в группе В. Матч с венграми отечественной команде предстоит 13 мая, с американцами — 18 мая.

В другой встрече первого игрового слота в воскресенье сборная Словакии в рамках группы А одержала победу над Словенией со счетом 3:1 благодаря голам Себастьяна Чедерле (9 минута), Павола Регенды (10) и Михала Криштофа (32, в большинстве). Автором единственного гола проигравших стал Кен Ограеншек (47), который реализовал численное большинство.

Словаки набрали три очка и поднялись на пятое место в группе. Словенцы без набранных баллов после двух поражений замыкают таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2243823-razgromom-zavershilsya-vtoroy-match-sbornoy-ssha-po-hokkeyu-v-gruppe-chempionata-mira-s-kazahstanom/