"В любое время": вратарь, пропустивший гол Овечкина, пошутил об историческом рекорде

Вратарь хоккейного клуба "Нью Йорк Айлендерс" Илья Сорокин прокомментировал рекордную забитую шайбу своим соотечественником Александром Овечкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на "Советский спорт".

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" в ворота Сорокина.

Хоккеист побил рекорд Уэйна Грецки, который поздравил россиянина на церемонии празднования.

В интервью пресс-службе своей команды Илья Сорокин также прокомментировал историческое достижение своего соотечественника.

«Немного давления было, но я чувствовал лишь малую часть того, что Ови чувствует всю свою жизнь (смеётся). Это хороший опыт для меня. Я не понял, что он говорил на льду, но ребята засмеялись, и я понял, что он сказал что-то обо мне», – сказал россиянин.

После того как журналист уточнил, что Овечкин поблагодарил его словами: «Спасибо, что дал забить мне 895-й, люблю тебя, брат», Сорокин с улыбкой ответил:

«А, ну нормально. В любое время!», – ответил Илья.

Отметим, что матч в итоге завершился победой "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1.

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