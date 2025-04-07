"Они купили мне Rolls-Royce": Гретцки предложил сделать Овечкину дорогой подарок за его достижение

Легенда NHL Уэйн Гретцки обратился к владельцу "Вашингтон Кэпиталз" после того, как Александр Овечкин побил "вечный" снайперский рекорд. Он намекнул, что хоккеисту нужно сделать дорогой подарок.

Кадрами торжественной церемонии после рекордной 895 шайбы поделился официальный сайт NHL.

Поздравить Александра Овечкина на лед вышел и сам Уэйн Гретцки. Легенда, чей рекорд держался долгие годы, заявил, что восхищен Ови, поздравил всю команду и Александра с историческим достижением. Также он обратился к владельцу "Вашингтон Кэпиталз" Теду Леонсису.

"Я поговорил с мистером Леонсисом. Когда я побил рекорд, они купили мне Rolls-Royce. Так что у вас есть работа, которую нужно сделать", - намекнул Гретцки на то, что Овечкину нужен достойный подарок.

Напомним, что россиянин Александр Овечкин превзошел канадца Уэйна Гретцки и установил новый рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

В прошлом матче "Вашингтона" Овечкин оформил дубль, что позволило ему догнать Гретцки в снайперской гонке. После этого форвард заявил, что не хочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота.

Также отметим, что данный снайперский зачет ведется только в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Лучший показатель с учетом плей-офф по-прежнему в активе Гретцки — 1016 голов. Овечкин занимает в этом рейтинге второе место с 967-ю заброшенными шайбами.

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