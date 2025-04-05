Овечкин оформил дубль и повторил снайперский рекорд Гретцки в НХЛ

Россиянин Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вашингтон Кэпиталз", за который выступает 39-летний россиянин, одержал домашнюю победу над "Чикаго Блэкхокс" со счетом 5:3. Овечкин стал автором первого и четвертого голов своей команды, вторую шайбу в ворота американского вратаря Спенсера Найта он забросил в большинстве.

Благодаря этому россиянин повторил снайперский рекорд Гретцки. Теперь на счету обоих по 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину потребовалось на это 1486 матчей, Гретцки — 1487.

После того, как россиянин оформил дубль, на льду появились все хоккеисты столичной команды. Матч, на котором Гретцки присутствовал лично, приостановили для чествования Овечкина.

Следующая заброшенная шайба позволит россиянину установить абсолютный рекорд. Ближайший матч "Вашингтон" проведет на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля. Встреча начнется в 21:30 по казахстанскому времени.

Кроме того, в игре с "Чикаго" Овечкин установил рекорд НХЛ по числу победных голов (136), опередив чешского нападающего Яромира Ягра.

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