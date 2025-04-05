Овечкин высказался о повторении рекорда Гретцки

Россиянин Александр Овечкин, который сегодня повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, высказался о своем историческом достижении.
Хоккеист побеседовал с журналистами РИА Новости.
"Тяжело что-либо сказать, столько эмоций. Рад, что удалось достичь такого результата перед нашими болельщиками, перед семьей. Знаю, что много людей сегодня смотрели матч и что в России за этим очень следят" - отметил капитан "Вашингтон Кэпиталз".
Также Александра спросили, хотел ли он забить сегодня хет-трик, чтобы побить "вечный рекорд".
"Были моменты. Мы делаем все, чтобы выиграть. Конечно же, если бы забил, было бы круто", - добавил Ови.
Напомним, что Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
Александр стал автором первого и четвертого голов своей команды, вторую шайбу в ворота американского вратаря Спенсера Найта он забросил в большинстве.
Благодаря этому россиянин повторил снайперский рекорд Гретцки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2233358-ovechkin-vyskazalsya-o-povtorenii-rekorda-grecki/