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Овечкин заявил, что не хочет забрасывать рекордную шайбу в НХЛ в пустые ворота

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Российский хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин. Фото: Jess Rapfogel/NHLI via Getty Images

Российский нападающий Александр Овечкин не хочет поражать пустые ворота для установления снайперского рекорда, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В последнем матче с "Чикаго Блэкхокс" 39-летний нападающий "Вашингтон Кэпиталз" оформил дубль и помог своей команде одержать победу (5:3). Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

В концовке встречи "Блэкхокс" сняли вратаря, но единственный гол в пустые ворота забил американский форвард Райан Леонард.

"Я сразу сказал Карбсу (Спенсеру Карбери, главному тренеру "Вашингтона" — прим. ред.), что не хочу этого делать, — заявил Овечкин о шайбе в пустые ворота. — Все спрашивали у меня, хочу ли я этого. Я ответил: "Давайте подождем". Да, у меня были неплохие шансы на последних минутах. Но сейчас я рад за Лено, он забил свой первый гол в НХЛ. У парня большое будущее".

Овечкин может установить абсолютный рекорд НХЛ в следующем матче с "Нью-Йорк Айлендерс", который начнется 6 апреля в 21:30 по казахстанскому времени.

Россиянин также поделился эмоциями от повторения достижения Гретцки и обратился к болельщикам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2233386-ovechkin-zayavil-chto-ne-hochet-zabrasyvat-rekordnuyu-shaybu-v-nhl-v-pustye-vorota/