"Барыс" не удержал преимущество и потерпел пятое подряд поражение в КХЛ

Астанинский "Барыс" на домашнем льду проиграл тольяттинской "Ладе" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла в столице Казахстана. "Барыс" вновь играл без большинства хоккеистов основного состава, которые днем ранее завершили выступление на Азиаде-2025.
"Лада" одержала волевую победу со счетом 4:2 благодаря дублю Никиты Михайлова (11 и 51 минуты), а также голам Алексея Ожгихина (59) и Дмитрия Кугрышева (59).
У хозяев по шайбе забросили хоккеисты молодежной сборной Казахстана Мстислав Шипилин (24) и Кирилл Ляпунов (26), которые недавно дебютировали в КХЛ.
Во втором периоде "Барыс" потерял вратаря Никиту Бояркина. Голкипер врезался коньком в штангу и травмировал ногу, после чего покинул лед на носилках.
Поражение стало для "Барыса" пятым подряд. С 29 очками команда по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции и всей лиги. Ранее астанчане потеряли математические шансы на выход в плей-офф.
Стоит отметить, что "Лада" благодаря победе над "Барысом" прервала серию из десяти поражений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2221073-barys-poteryal-preimushchestvo-i-poterpel-pyatoe-podryad-porazhenie-v-khl/