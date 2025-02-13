"Барыс" потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел домашнее поражение от санкт-петербурского СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел в столице Казахстана и завершился со счетом 5:2 в пользу гостей. "Барыс" провел встречу без большинства игроков основного состава, которые участвуют в Азиаде-2025.

У астанчан по шайбе забросили Батырлан Муратов (12 минута) и Никита Сетдиков (44, в большинстве). В составе СКА голами отметились Михаил Воробьев (17), Сергей Сапего (18), Михаил Григоренко (25), Марат Хайруллин (52) и Григорий Кузьмин (54).

Эта игра стала первой после соревновательной паузы в КХЛ, связанной с Матчем звезд. Поражение привело к тому, что "Барыс" потерял математические шансы на выход в плей-офф.

Казахстанская команда проиграла четыре последних матча и с 29 очками занимает последнее место в Восточной конференции и всей КХЛ.

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