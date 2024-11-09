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Сборная Казахстана по хоккею победила Японию и выиграла домашний чемпионат Азии

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Сборная Казахстана по хоккею на ЧА-2025
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею обыграла Японию и стала победителем домашнего чемпионата Азии, который прошел в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу состоялись матчи заключительного третьего тура соревнований. Казахстанцы обыграли японцев со счетом 5:1.

Дубль оформил капитан хозяев Евгений Рымарев (8 и 28 минуты), по шайбе забросили Егор Наместников (30), Владимир Гребенщиков (45) и Евгений Королинский (59, в пустые ворота). Автором единственного гола японцев стал Таига Ирикура (43), который отличился в большинстве.

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признали Рымарева. У японцев аналогичный приз получил Тохи Кобаяси.

Благодаря победе сборная Казахстана набрала шесть очков. У японцев осталось столько же, но хозяева соревнований обошли их за счет успеха в очной встрече.

Таким образом, сборная Казахстана выиграла первый в истории чемпионат Азии под эгидой Международной федерации хоккея. Японцы стали серебряными призерами, а бронзу взяли представители Южной Кореи, которые ранее в субботу уступили команде Китая, оставшейся на четвертой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2185274-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-pobedila-yaponiyu-i-vyigrala-domashniy-chempionat-azii/

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