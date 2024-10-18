Буцаев покинул "Барыс" после возвращения Мамбеталиева

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с российским специалистом Вячеславом Буцаевым, передает NUR.KZ

Олимпийский чемпион 1992 года возглавил казахстанскую команду в сентябре, сменив канадско-российского тренера Дэвида Немировски. Под руководством Буцаева "Барыс" одержал две победы и потерпел шесть поражений.

В четверг астанинский клуб объявил о назначении нового генерального директора — Нурлана Оразбаева. В тот же день "Барыс" сообщил о возвращении на пост главного тренера Галыма Мамбеталиева.

Изначально отмечалось, что Буцаев останется в обновленном штабе. Однако в пятницу клуб официально объявил о расторжении контракта с россиянином по обоюдному согласию сторон. В "Барысе" поблагодарили Буцаева за работу и пожелали ему дальнейших успехов.

На данный момент астанчане занимают последнее место в Восточной конференции и сводной таблице КХЛ. В их активе семь очков после 16 матчей.

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