"Барыс" объявил о назначении нового главного тренера

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" объявил о назначении Галыма Мамбеталиева в качестве нового главного тренера команды, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.
Сообщается, что казахстанский специалист подписал с "Барысом" контракт на три года. При этом экс-наставник команды, олимпийский чемпион-1992 Вячеслав Буцаев не покинул клуб, россиянин вошел в тренерский штаб Мамбеталиева в качестве ассистента.
Также в качестве помощников выступят Евгений Королев и Олег Ромашко.
Галым Мамбеталиев ранее уже тренировал "Барыс". В 2023 году он выступил в качетсве исполняющего обязанности наставника команды, после чего возглавил Национальную сборную Казахстана по хоккею.
Отметим, что об его отставке с поста тренера сборной ранее не сообщалось.
Также "Барыс" объявил об отставке Олега Болякина с поста генерального менеджера, а также назвал имя нового генерального директора команды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2175582-barys-obyavil-o-naznachenii-novogo-glavnogo-trenera/
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