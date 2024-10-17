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"Барыс" объявил о назначении нового главного тренера

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Галым Мамбеталиев
Галым Мамбеталиев: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" объявил о назначении Галыма Мамбеталиева в качестве нового главного тренера команды, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

Сообщается, что казахстанский специалист подписал с "Барысом" контракт на три года. При этом экс-наставник команды, олимпийский чемпион-1992 Вячеслав Буцаев не покинул клуб, россиянин вошел в тренерский штаб Мамбеталиева в качестве ассистента.

Также в качестве помощников выступят Евгений Королев и Олег Ромашко.

Галым Мамбеталиев ранее уже тренировал "Барыс". В 2023 году он выступил в качетсве исполняющего обязанности наставника команды, после чего возглавил Национальную сборную Казахстана по хоккею.

Отметим, что об его отставке с поста тренера сборной ранее не сообщалось.

Также "Барыс" объявил об отставке Олега Болякина с поста генерального менеджера, а также назвал имя нового генерального директора команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2175582-barys-obyavil-o-naznachenii-novogo-glavnogo-trenera/

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