Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен новый генеральный директор ХК "Барыс"

Опубликовано:

Нурлан Оразбаев
Нурлан Оразбаев. Фото: hcbarys.kz

В хоккейном клубе "Барыс" (Астана) назвали имя нового генерального директора, им стал бывший хоккеист и спортивный менеджер Нурлан Оразбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Нурлан Оразбаев", - гласит официальное заявление на сайте столичной команды.

56-летний Оразбаев уже занимал пост руководителя столичной команды с 2006 по 2012, а также с 2013 по 2015 годы.

Ранее, эту должность занимал Борис Иванищев. 9 октября было объявлено об отставке спортивного функционера, который занимал пост президента клуба с 2018 года.

Напомним, вчера, 16 октября, "Барыс" потерпел поражение со счетом 2:3 в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против уфимского "Салават Юлаев".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2175438-naznachen-novyy-generalnyy-direktor-hk-barys/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie