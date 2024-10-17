Назначен новый генеральный директор ХК "Барыс"

В хоккейном клубе "Барыс" (Астана) назвали имя нового генерального директора, им стал бывший хоккеист и спортивный менеджер Нурлан Оразбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Нурлан Оразбаев", - гласит официальное заявление на сайте столичной команды.

56-летний Оразбаев уже занимал пост руководителя столичной команды с 2006 по 2012, а также с 2013 по 2015 годы.

Ранее, эту должность занимал Борис Иванищев. 9 октября было объявлено об отставке спортивного функционера, который занимал пост президента клуба с 2018 года.

Напомним, вчера, 16 октября, "Барыс" потерпел поражение со счетом 2:3 в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против уфимского "Салават Юлаев".

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