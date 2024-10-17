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В "Барысе" расторгли контракты со всеми американскими легионерами

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Игроки ХК "Барыс"
Игроки ХК "Барыс": Пресс-служба ХК "Барыс"

Хоккейный клуб "Барыс" объявил на пресс-конференции нового руководства о разрыве соглашений с несколькими иностранными игроками, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

В четверг столичный клуб объявил о назначении нового генерального директора Нурлана Оразбаева. Функционер провел пресс-конференцию, на которой объявил что "Барыс" больше не нуждается во всех североамериканских легионерах.

"По игрокам: сегодня мы уже расторгли контракты с Даниилом Апальковым и Владиславом Кодолой. Также мы сделали уведомления агентам, разослали уведомления о расторжении всем легионерам североамериканцам. В составе остались Маттссон, Бурдасов, Николишин, Жафяров, Сетдиков, Бочаров, Камалов, Антипин и Хохлов. Все остальные игроки – это кандидаты в национальную сборную, наши местные воспитанники", - заявил Оразбаев.

Также, сегодня было объявлено о назначении Галыма Мамбеталиева на пост главного тренера и отставке генерального менеджера Олега Болякина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2175671-v-baryse-rastorgli-kontrakty-so-vsemi-amerikanskimi-legionerami/

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