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"Барыс" проиграл в матче КХЛ и не смог подняться с последнего места

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Момент матча "Барыс" - "Салават Юлаев"
Момент матча "Барыс" - "Салават Юлаев": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

В среду казахстанская команда на своем льду приняла уфимский ХК "Салават Юлаев". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:3.

Счет в матче открыл игрок "Барыса" Кирилл Панюков на 13-й минуте.

На 17-й минуте российский клуб отыгрался благодаря голу Александра Хмелевски. Вторую шайбу в ворота хозяев отправил Нэйтан Тодд (29).

В очередной раз сравнять счет удалось казахстанцу Алихану Омирбекову (31).

Однако "Барыс" уступил в этой встрече после пропущенного гола 34-й минуте в исполнении Егора Сучкова.

Астанинцы занимают последнюю 12-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав 7 очков в 16 матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2175203-barys-proigral-v-matche-khl-i-ne-smog-podnyatsya-s-poslednego-mesta/

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