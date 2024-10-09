Официально: руководство «Барыса» подало в отставку

Столичный хоккейный клуб «Барыс» сделал официальное заявление об отставке генерального директора Бориса Иванищева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда "SportQory"

Борис Иванищев подал в отставку с поста генерального директора клуба сегодня, 9 октября.

Отметим, функционер был назначен президентом столичной команды в мае 2018-го года.

На данный момент «Барыс» занимает последнее 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее, у команды сменился главный тренер. Вместо канадско-российского специалиста Дэвида Немировски, пришедшего в астанинский клуб летом, пост рулевого занял олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.

Про новом главном тренере «Барыс» потерпел крупнейшее поражение в своей истории.

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