"Барыс" пропустил 10 шайб и потерпел крупнейшее поражение в своей истории

Хоккейный клуб "Барыс" потерпел разгромное поражение от "Торпедо" (Нижний Новгород, Россия) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на домашнем льду "Барыс Арены".

В стартовом периоде гости забросили две шайбы и повели в счете. "Барыс" смог сократить отставание на 15-й минуте. Антон Бурдасов с передач Майкла Маклауда и Кирилла Панюкова отметился голом в равных составах.

Во втором периоде в ворота голкипера астанинской команды влетело сразу пять шайб. По ходу этого отрезка главный тренер столичного клуба Вячеслав Буцаев провел замену вратаря, выпустив Юхана Маттссона вместо Никиты Бояркина.

В заключительном отрезке хоккеисты "Торпедо" забили еще три гола. Итоговый счет - 10:1 в пользу нижегородцев.

"Барыс" повторил клубный антирекорд и потерпел одно из крупнейших поражений в своей истории. В 2016 году команда уступила санкт-петербургскому СКА со счетом 0:9.

На данный момент подопечные Вячеслава Буцаева имеют в своем активе пять очков и занимают последнее место в таблице Восточной конференции.

Следующий матч столичный клуб проведет на выезде против московского "Спартака" 3 октября.

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