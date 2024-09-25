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Олимпийский чемпион официально назначен главным тренером "Барыса" после отставки Немировски

Опубликовано:

Главный тренер ХК "Барыс" Вячеслав Буцаев
Вячеслав Буцаев: Пресс-служба ХК "Барыс"

На официальном сайте астанинского хоккейного клуба "Барыс" объявили о назначении чемпиона Олимпийских игр 1992 года Вячеслава Буцаева на пост главного тренера команды, передает NUR.KZ.

Напомним, на старте текущего сезона КХЛ командой руководил российско-канадский специалист Дэвид Немировски, однако после неудачного старта он был отправлен в отставку. Тренерский штаб также покинули Макс Марковиц и Стив МакГичи.

Новым главным тренером "Барыса" назначен обладатель золотой медали Олимпийских игр 1992 года Вячеслав Буцаев. Соглашение со специалистом будет действовать до конца текущего сезона.

В качестве игрока новый тренер команды также становился чемпионом мира и Европы, провел более 130 матчей в НХЛ.

В тренерский штаб Буцаева войдут Евгений Королев, Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2165980-olimpiyskiy-chempion-oficialno-naznachen-glavnym-trenerom-hk-barys-posle-otstavki-nemirovski/

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