Олимпийский чемпион официально назначен главным тренером "Барыса" после отставки Немировски

На официальном сайте астанинского хоккейного клуба "Барыс" объявили о назначении чемпиона Олимпийских игр 1992 года Вячеслава Буцаева на пост главного тренера команды, передает NUR.KZ.

Напомним, на старте текущего сезона КХЛ командой руководил российско-канадский специалист Дэвид Немировски, однако после неудачного старта он был отправлен в отставку. Тренерский штаб также покинули Макс Марковиц и Стив МакГичи.

Новым главным тренером "Барыса" назначен обладатель золотой медали Олимпийских игр 1992 года Вячеслав Буцаев. Соглашение со специалистом будет действовать до конца текущего сезона.

В качестве игрока новый тренер команды также становился чемпионом мира и Европы, провел более 130 матчей в НХЛ.

В тренерский штаб Буцаева войдут Евгений Королев, Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов.

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