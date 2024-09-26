"Надо исправлять ситуацию": новый главный тренер — о назначении в "Барыс"

Новый наставник столичного хоккейного клуба "Барыс" Вячеслав Буцаев провел первую тренировку с командой и прокомментировал свое назначение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу астанчан.

В среду, 25 сентября, "Барыс" объявил о назначении новым главным тренером олимпийского чемпиона 1992 года Вячеслава Буцаева. Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

Буцаев уже приступил к тренировкам с командой и дал первое интервью пресс-службе клуба.

"Нужно исправлять ситуацию. Есть команда и задачи. Наверное, любой спортсмен, который себя уважает, нацелен на результат. У него есть то, ради чего он это делает. В спорте победы пока ничем не заменили.

Мы поговорили с тренерским штабом. В принципе ситуация понятна. По ребятам... Провели тренировку, но это еще не говорит о том, что все идет идеально. Это только начало. Начало того, что мы хотели бы изменить и увидеть в игре команды. Процесс достаточно интересный, но не быстрый, поэтому шаг за шагом будем двигаться к тому, чтобы наша игра становилась солиднее, лучше, чтобы мы могли забивать больше голов и добивались побед", - заявил новый рулевой команды.

Напомним, на этом посту Буцаев сменил российско-канадского специалиста Дэвида Немировски, которого отправили в отставку в связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.