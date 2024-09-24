Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" отправил в отставку главного тренера Дэвида Немировски

Опубликовано:

Хоккейный тренер Дэвид Немировски
Дэвид Немировски. Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Хоккейный клуб "Барыс" объявил об отставке российско-канадского специалиста Дэвида Немировски с поста главного тренера, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление команды.

Исполняющим обязанности главного тренера столичной команды назначен Евгений Королев.

"В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем "Барыс" - "Динамо" Москва принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева.

Дополнительная информация по обновленному тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур", - гласит заявление клуба.

Напомним, Немировски возглавил астанинский клуб в это межсезонье. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых одержала одну победу и потерпела шесть поражений.

На данный момент "Барыс" имеет в своем активе три очка и занимает последнее 12-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч столичная команда проведет сегодня, 24 сентября, против московского "Динамо" на домашнем льду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2164759-barys-otpravil-v-otstavku-glavnogo-trenera-devida-nemirovski/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie