"Барыс" отправил в отставку главного тренера Дэвида Немировски

Хоккейный клуб "Барыс" объявил об отставке российско-канадского специалиста Дэвида Немировски с поста главного тренера, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление команды.

Исполняющим обязанности главного тренера столичной команды назначен Евгений Королев.

"В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем "Барыс" - "Динамо" Москва принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева.

Дополнительная информация по обновленному тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур", - гласит заявление клуба.

Напомним, Немировски возглавил астанинский клуб в это межсезонье. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых одержала одну победу и потерпела шесть поражений.

На данный момент "Барыс" имеет в своем активе три очка и занимает последнее 12-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч столичная команда проведет сегодня, 24 сентября, против московского "Динамо" на домашнем льду.

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