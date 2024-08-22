"Барыс" потерпел "сухое" поражение на предсезонном турнире в России

Хоккеисты астанинского "Барыса" проиграли новосибирской "Сибири" и потерпели второе поражение на Кубке Блинова, который проходит в Омске, передает корреспондент NUR.KZ.

Для обеих команд встреча стала второй на предсезонном турнире. "Сибирь" выиграла со счетом 4:0.

В составе российской команды дубль оформил Павел Гоголев (17, 22 минуты), который первую шайбу забросил в большинстве. Еще по голу в активе Алексея Яковлева (29) и Тревора Мерфи (38).

"Сибирь" благодаря победе набрала два очка и опередила "Барыс", поднявшись на четвертое место. Астанчане замыкают таблицу, в их активе один балл, так как первое поражение команда потерпела в овертайме.

"Барыс" выступает на Кубке Блинова без многих игроков основного состава, которые в расположении сборной Казахстана готовятся к олимпийскому квалификационному турниру.

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