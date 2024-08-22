Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" потерпел "сухое" поражение на предсезонном турнире в России

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Владимир Никитин
Владимир Никитин. Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

Хоккеисты астанинского "Барыса" проиграли новосибирской "Сибири" и потерпели второе поражение на Кубке Блинова, который проходит в Омске, передает корреспондент NUR.KZ.

Для обеих команд встреча стала второй на предсезонном турнире. "Сибирь" выиграла со счетом 4:0.

В составе российской команды дубль оформил Павел Гоголев (17, 22 минуты), который первую шайбу забросил в большинстве. Еще по голу в активе Алексея Яковлева (29) и Тревора Мерфи (38).

"Сибирь" благодаря победе набрала два очка и опередила "Барыс", поднявшись на четвертое место. Астанчане замыкают таблицу, в их активе один балл, так как первое поражение команда потерпела в овертайме.

"Барыс" выступает на Кубке Блинова без многих игроков основного состава, которые в расположении сборной Казахстана готовятся к олимпийскому квалификационному турниру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2152237-barys-poterpel-suhoe-porazhenie-na-predsezonnom-turnire-v-rossii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie