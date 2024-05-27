Определился новый чемпион мира по хоккею

Мужская сборная Чехии по хоккею одержала "сухую" победу над командой Швейцарии в финальном матче домашнего чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающая встреча турнира прошла в Праге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев соревнований.

Первую шайбу на 50-й минуте забросил форвард Давид Пастрняк, которому ассистировали защитники Томаш Кундратек и Либор Гайек. Окончательный счет на последних секундах установил нападающий Давид Кемпф, поразивший пустые ворота после передачи коллеги по амплуа Доминика Кубалика.

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил голкипер Лукаш Достал, который отразил 31 бросок в створ своих ворот.

Сборная Чехии в седьмой раз в истории и впервые с 2010 года стала чемпионом мира по хоккею. Еще шесть титулов в активе команды Чехословакии. Суммарно больше золотых медалей только у Канады (28) и СССР / России (22+5).

Швейцарцы ни разу не были чемпионами мира. Для них это 12-е попадание на пьедестал (четыре серебра и восемь бронз).

Тройку сильнейших на минувшем турнире замкнула сборная Швеции, которая в матче за бронзовые медали обыграла канадцев.

Национальная команда Казахстана заняла шестое место в группе B и расположилась на 12-й позиции в итоговой сводной таблице, опередив Данию, Францию, Великобританию и Польшу.

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